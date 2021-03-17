Almanlar Merkel’in yerine Söder’i istiyor

Popülarite sıralamasında birinciliği Merkel ile Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder paylaşıyor.

Laschet ise ancak 7. sırada yer alırken Civey Enstitüsü tarafından yapılan anket, Laschet'e desteğin ancak yüzde 14.7 olduğunu belirledi.

CDU/CSU olarak adlandırılan Birlik Partileri'nden, CSU'nun lideri ve Bavyera Eyalet Başbakanı Armin Laschet, Laschet'in başına geçtiği CDU'lulardan daha fazla oy alıyor.

LASCHET'E GÜVEN YÜZDE 16

Yani Söder, CDU/CSU seçmeninin ezici çoğunluğunun güvenini kazanmış durumda. CDU'ya oy verenlerin yüzde 72.5'inin Laschet'i seçmek istemediği belirtiliyor.

Başbakan Merkel, bu yılın sonbaharında görevinden ayrılacak. CDU için süper seçim yılında Laschet'in kaderi ise bu yılın yaz aylarında belirlenmiş olacak.

CDU içinde Laschet'e güven yüzde 16.4 çıkarken, işinin hayli zor olacağı ve büyük olasılıkla yeni başbakanın, “Laschet'in temkinli liderlik anlayışından memnun olmayan” Markus Söder olacağı tahminleri yapılıyor.