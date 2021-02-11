Almanları şaşkına çeviren eğilim: Türkler hepsine sırt çevirdi

26 Eylül 2021’de sandığa gidecek Almanya’da anket çalışmaları da hız kazandı… Özellikle 16 yıldır ülkeyi yöneten ve Almanya’nın ilk kadın başbakanı olan Angela Merkel’in ardından seçimlere gidecek Almanya’da Konrad Adenauer Foundation tarafından yapılan bir anket çalışması ülkede yaşayan göçmenlerin eğilimlerini değiştirdiğini ortaya çıkardı.

Merkel’in partisi Hıristiyan Demokra Birliği ile bağlantısı olan Konrad Adenauer Foundation’ın araştırmasına göre Almanya’da göçmenlerin muhafazakar ve aşırı sağcı partilere destek verdiği tespit edildi. Avrupa’daki en kalabalık göçmen nüfusuna sahip olan ve 2019’daki verilere göre 13 milyon göçmen ve yabancı kökenlinin olduğu ülkede bu sonuçlar gündem oldu.

TÜRKLERİN SPD’YE DESTEĞİ DÜŞTÜ

Özellikle Merkel’in muhafazakar partisine farklı bir seçmen tabanından oy geleceğini öngören yetkililer 3 milyon Türkün bulunduğu topluluğun geçmişte Sosyal Demokratlar’a (SPD) oy verdiğini hatırlatan Alman basını, Türklerin SPD’ye desteğinin yüzde 50’lerden yüzde 13’e düştüğünü ve CDU ile Bavyera’daki kardeş partisi CSU’ya desteğin ise yüzde 17’lerden yüzde 53’e çıktığını yazdı.

Anket çalışmasını yürüten Viola Neu, “Bu araştırma bize göçmenlerin daha esnek olduğunu ve ekonomik ve kültürel olarak daha entegre oldukça merkez sağa kayabildiklerini gösteriyor. Biz bir normalleşme süreci görüyoruz” dedi.

Geçmişte göçmenlerin toplu olarak bir partiye oy verdiğini hatırlatan yetkililer artık bireylerin tek başına karar aldığını ve kendi inanç ve tercihlerine göre oy verdiğini aktardı. Berlin’de görevli siyaset bilimi uzmanı Gero Neugebauer, “Burada pozitif yönde bir entegrasyon görüyoruz. SPD’nin yaklaşımının ve hamlelerinin artık Türk seçmen üzerinde bir etkisi olmadığını görüyoruz” dedi.

SAĞCI GÖÇMENLER IRKÇILARA OY VERİYOR

Öte yandan eski Sovyet ülkelerinden gelen göçmenlerin ise aşırı sağcı partilere destek verdiği tespit edildi.

Özellikle bu bölgelerden gelenlerin AfD’ye oy verme hazırlığı içinde olduğu kaydedildi. Bu bölgelerden gelenlerin destek oranının 2015’te yüzde 3’ken şimdilerde yüzde 16’lara ulaştığı açıklandı.