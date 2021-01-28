Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Almanya: AstraZenaca’nın corona aşısı 65 yaş ve üstüne yapılmamalı

Almanya Aşı Komisyonu, AstraZeneca'nın Covid-19 aşısının 65 yaş ve üstü kişilere yapılmaması tavsiyesinde bulundu. Avrupa İlaç Ajansı’nın (EMA) ise yarın AstraZeneca ve Oxford'un ortak geliştirdiği corona aşısının Avrupa’da kullanımına onay verilip verilmeyeceğine ilişkin karar vermesi bekleniyor.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 17:39, 28/01/2021
Haberler Dünya
Almanya: AstraZenaca’nın corona aşısı 65 yaş ve üstüne yapılmamalı

Almanya Aşı Komisyonu, AstraZeneca’nın Covid-19 aşısının 65 yaş ve üstü kişilere yapılmaması tavsiyesinde bulundu.

Almanya Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre komisyon buna gerekçe olarak, aşının daha ileri yaştaki kişilerdeki etkinliği konusunda yeterli veri bulunmamasını gösterdi.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre Komisyon, “AstraZeneca aşısı, mRNA aşılarının aksine sadece 18-64 arasındaki kişilere yapılmalıdır” dedi.

Avrupa İlaç Ajansı’nın AstraZeneca’nın İngiltere’de Oxford Üniversitesi’yle birlikte geliştirdiği Covid-19 aşısına onay verip vermeyeceğinin yarın belli olması bekleniyor.

Alman hükümetine aşı programı konusunda tavsiyeler veren bağımsız komisyon, Avrupa Birliği (AB) makamları tarafından onaylanan BioNTech/Pfizer ve Moderna aşılarının güvenlik ve etkinlik oranlarının eşit olduğunu açıkladı.

Komisyonun açıklaması sonrası AstraZeneca’nın hisseleri yüzde 2,4 değer kaybetti.

Avrupa Bilriği ile AstraZeneca arasında bir süredir tedarik konusunda gerginlik yaşanıyor.

Avrupa Komisyonu dün İngiltere’deki milyonlarca doz AstraZeneca aşısının AB’ye yönlendirilmesini talep etmişti.

İlginizi ÇekebilirAlmanya'da coronadan ölüm sayısı 55 bine yaklaştıAlmanya'da coronadan ölüm sayısı 55 bine yaklaştıİlginizi ÇekebilirAB'de corona aşısı krizi! Üreticilere sert sözler ve 'ihracat kısıtlaması' önerisiAB'de corona aşısı krizi! Üreticilere sert sözler ve 'ihracat kısıtlaması' önerisiİlginizi ÇekebilirDSÖ'den korkutan mutasyonlu corona açıklamasıDSÖ'den korkutan mutasyonlu corona açıklaması
Afrika Almanya Avrupa Avrupa Birliği Corona Dünya Güney Afrika İngiltere Ölüm Sağlık Sağlık Bakanlığı TÜRKÇE Türkiye
Yayınlanma Tarihi:17:37,