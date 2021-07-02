Almanya Başbakanlık Dairesi Başkanı Braun: Aşı yaptıranlara yasak yok

Corona virüsü salgını ile mücadele devam ederken, aşılarını yaptıranlara yönelik yasakların kaldırılması ihtimali gündemde. Almanya'da aşılamaya hız verilirken, Almanya Başbakanlık Dairesi Başkanı Helge Braun aşı yaptıranlara yönelik sokağa çıkma yasağı olmayacağını söyledi.

Salgına ilişkin verilerin ulaşılabilir olmasının, virüsün gelişimini takip edebilmenin tek yolu olduğunu ifade eden Braun, salgının tam resminin elde edilebilmesi için verilerin sağlıklı bir şekilde bir merkezde toplanması gerektiğini dile getirdi.

Braun, tam aşılanmış kişilerin kendileri için risk olmadığı gibi başkalarını da tehlikeye atmayacaklarını dile getirerek, “Bu nedenle temaslarını azaltmalarını tavsiye etmek için de hiçbir sebep yok. Aşılanan kişi sayısının artmasıyla corona durumu değerlendirilirken insidans değerleri yine önemli bir rol oynayacak” açıklamasını yaptı.