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Almanya Cumhurbaşkanı tartışma yaratan aşıyı oldu

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Covid-19'a karşı geliştirilen AstraZeneca aşısını yaptırdı. Steinmeier'in Almanya'dan çıkan Pfizer/BioNTech aşısı yerine son günlerde tartışma yaratan AstraZeneca aşısı olması ise tartışma yarattı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 16:16, 01/04/2021
HaberlerDünya
Almanya Cumhurbaşkanı tartışma yaratan aşıyı oldu

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Covid-19'a karşı AstraZeneca aşısı yaptırdı. Berlin askeri hastanesinde aşı olan Steinmeier, halkı aşı olmaya çağırarak, “Almanya’da onaylanan aşılara güveniyorum” dedi.

Bu fırsattan yararlanılması gerektiğini ifade eden Steinmeier, “Bugün AstraZeneca ile ilk aşımı oldum. Aşılama, salgından çıkış yolundaki en önemli adım” diye konuştu.

Almanya’da AstraZeneca aşısı yaptıran 2,7 milyon kişiden 31’inde kan pıhtılaşması görülmüş, 9 kişi hayatını kaybetmişti. Bu gelişmelerin ardından Alman Aşı Komisyonu (STIKO) 60 yaşın altındakiler için AstraZeneca aşısının tavsiye edilmediğini açıklamıştı.

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