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Almanya Dışişleri Bakanı resmi temaslar için İsrail’e gitti

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, resmi temaslarda bulunmak üzere İsrail'in başkenti Tel Aviv'e geldi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 11:42, 20/05/2021
HaberlerDünya
Almanya Dışişleri Bakanı resmi temaslar için İsrail’e gitti

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında ateşkes sağlanması konusunun ağırlıkta olduğu bir günlük çalışma ziyareti kapsamında İsrail’e geldi.

Bakan Maas’ı Tel Aviv’de bulunan Ben Gurion Uluslararası Havalimanı’nda İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Ashkenazi karşıladı.

Bakan Maas’ın, İsrailli mevkidaşı Ashkenazi, İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve İsrail Cumhurbaşkanı Rueven Rivlin ile görüşme gerçekleştirmesi planlanıyor.

İsrail temaslarının ardından Ramallah’a geçmesi beklenen Maas, Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye ile de ateşkes konusunu ele alacak.

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