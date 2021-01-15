Almanya ‘mega kapanma’ için hazırlanıyor: Her şey duracak

Almanya, İngiltere ve Güney Afrika'da mutasyona uğramış corona virüsünün görülmesinden sonra ‘mega kapanma’ ihtimalini tartışmaya başladı. İngiltere veya İrlanda'daki gibi, bütün sokakları boş görmemek ve daha yüksek vaka sayılarıyla karşılaşmak istemeyen Almanya Başbakanı Angela Merkel, 20 Ocak'ta yeni önlemler alınması sinyali verdi.

Partisi CDU'nun en yetkili isimleriyle bir araya gelen Başbakan Merkel ve ekibi ile bazı eyalet başbakanları, ‘belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı, evden çalışma mecburiyeti ve toplu taşımaya kısıtlama’ getirmeyi planlıyor. Konu, diğer eyalet başbakanları ile de görüşülecek ve toplu taşımada uzun yolculuklar yasaklanacak. Şehir içlerinde de sayı düşürülecek ve belirli saatlerde durdurulacak. Bunun ayrıntıları daha sonra belirlenecek.

ÖLÜ SAYISI REKOR KIRIYOR



Almanya'da corona vakaları 20 binlerin altına düşse de, ölüm sayıları yükseliyor. Dün 1280 vefat sayısı ile yeni bir rekor kırılmıştı. Corona en çok yaşlıları ve yaşlılar yurtlarında kalanları vuruyor. Ülkede BioNTech aşısının ardından, Moderna aşısı da kullanılmaya başlandı. AstraZeneca aşısı ise bu ay sonundan itibaren ancak parça parça gelmeye başlayacak.

KÜLÜ GÖMECEK YER YOK

Günlük vefat sayıları da arttığı için tüm mezarlıklar doldu. Hatta ölülerin yakılıp küllerinin gömüldüğü yerler bile doldu. Yasal süre içinde defnedilmeyen ölüler yüzünden mezarlıklarda büyük sorunlar oluşuyor. Çekya, Almanya'dan gelen cenazeleri artık kabul etmeyeceğini açıkladı. Ülkede, cesetlerin yakıldığı krematoryumlarda da yer kalmadı ve günlük kapasite kat kat aşıldı.