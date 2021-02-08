Almanya, Polonya ve İsveç’ten Rusya’ya misilleme

Rusya, başkent Moskova'da geçtiğimiz günlerde muhalif lider Alexei Navalny’ye destek amaçlı gerçekleştirilen protestolara katıldıkları gerekçesi ile Polonya, Almanya ve İsveç’ten 3 Avrupa Birliği (AB) diplomatını sınır dışı etmişti.

Diplomatların ihraç edilmesinin ardından Rusya, Almanya başta olmak üzere birçok AB ülkesi tarafından eleştirilerin hedefi olmuştu. AB diplomatlarının Rusya tarafından sınır dışı edilmesine ilişkin Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yaşanan olayda Kremlin’in hiçbir şekilde haklı olmadığı belirtildi.

İSTENMEYEN KİŞİ İLAN EDİLDİ

Berlin’de yer alan Rus Büyükelçiliği’nde çalışan bir diplomatı “istenmeyen kişi” ilan eden Dışişleri Bakanlığı, “Rusya, biri Alman Büyükelçiliği’nden olmak üzere birçok AB diplomatını sınır dışı etti. Bu karar hiçbir şekilde haklı değildi” ifadelerini kullandı. Bakanlık, “Alman diplomat, yasal bir şekilde olay yerindeki gelişmeleri raporlama görevini yerine getiriyordu” dedi.

POLONYA'DAN DA RUSYA'YA KARŞI “İSTENMEYEN KİŞİ” ADIMI

Almanya’ya benzer bir hareket sergileyen Polonya da, Poznan şehrindeki Rus Başkonsolosluğu’nun bir çalışanını “istenmeyen kişi” ilan etti. Polonya Dışişleri Bakanlığı tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, “Polonyalı diplomatın adaletsiz bir biçimde istenmeyen adam ilan edilerek sınır dışı edilmesine cevaben Polonya Dışişleri Bakanlığı karşılıklılık ilkesine uygun olarak, Almanya ve İsveç’le koordinasyon içinde Rusya’nın Poznan Konsolosluğu’nda görevli diplomatın ‘istenmeyen adam’ ilan edilmesine karar vermiştir” denildi.

İSVEÇ'TE BİR RUS DİPLOMATI SINIR DIŞI ETTİ

Bir Rus diplomatın ihraç edildiğini aktaran İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ise, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Rusya Büyükelçisine, Rusya Büyükelçiliği’nden bir kişinin İsveç’ten ayrılmak istediğini bildirdik. Bu, yalnızca görevlerini yerine getiren İsveçli bir diplomatın sınır dışı edilmesine yönelik kabul edilemez karara açık bir yanıttır” dedi. İHA

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