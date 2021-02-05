Almanya, Rus aşısının üretimine başlıyor

Corona virüsüne karşı ilk geliştirilen ve hemen hemen her hastalığa karşı çok kolay uyarlanabilen ancak 20 yıldır çok fazla başarı sağlamayan mRNA aşılarının rakipleri hızla çoğalmaya başladı.

Almanya, Rusya'nın corona aşısı Sputnik V’i üretmek için hazırlıklara başladı. Rusya ise, Almanya'ya 100 milyon doz aşı sözü verdi.

İNGİLİZ MUTASYONUNA ETKİLİ

Zayıflatılmış corona virüsünden üretildiği için, araştırmaları daha uzun süren klasik aşılar birer birer piyasaya çıkıyor. İngiltere- İsveç ortak biyoteknoloji şirketi AstraZeneca'nın ürettiği “klasik aşının” yeni İngiliz mutasyonundan koruduğu açıklandı.

mRNA aşılarından daha ucuz olan ve güvenliği yüzyıllardır kanıtlanmış, klasik (vektör) aşılar hem ucuz hem de saklanması kolay. Buzdolabında bile aylarca tutulabiliyor. İşte bu nedenle Almanya'da ibre, klasik aşılardan yana dönmüş durumda.

ANKARA VİRÜSÜ İLE ORTAK ÇALIŞMA

Bir yandan AB ile birlikte hareket ettiği için aşıda geri kalan Almanya, diğer yandan bu açığını kapatmak için Rusya ile birlikte çalışma kararı aldı.

Rusya'nın geliştirdiği ve yüzde 91'in üzerinde koruma sağladığı açıklanan Sputnik V aşısından 100 milyon doz sipariş eden Almanya, aşının üretimi için IDT Biologika'nın, Dessau'daki tesislerinde çalışmalar yürütüyor.

IDT Biologika, Ankara'da Atatürk'ün kurduğu Hıfzısıhha Enstitüsü tarafından geliştirilen “zayıflatılmış Ankara virüsü” ile aşı çalışmaları yapıyordu. Şimdi Sputnik V ile birlikte bu çalışmalar yoğunlaştırılacak ve belki de iki klasik aşı aynı anda üretime başlayacak.

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