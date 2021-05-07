Almanya Sağlık Bakanı Spahn: Salgının üçüncü dalgası kırıldı

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, corona virüsü salgınında son duruma ilişkin verileri açıklamak için başkent Berlin'de basın toplantısı düzenledi.

Bakan Spahn, ülkenin son durumuna ilişkin pozitif görünüm çizerek, “Salgının üçüncü dalgası kırıldı. Şimdi bu gidişatın sürekliliğini sağlamalıyız” dedi. Almanya’da vaka sayılarının hâlâ yüksek olduğunu ve bu rakamların aşağı çekilmesi gerektiğini, kısıtlamaların gevşetilmesinde aceleci davranılmasının bu şartlar altında tehlikeli olabileceğini kaydeden Spahn, salgına karşı elde edilen başarının kaybedilmemesi için kurallara uyulması konusunda dikkatli olunmasını istedi.

Almanya’da bugün itibarıyla nüfusun yüzde 31.5’inin tek doz aşı olduğunu dile getiren Spahn, gelecek hafta içi ülkede yaşayan her 3 kişiden birinin aşılanmış olacağını ifade etti.

‘BÖYLE BİR DALGA OLMAZ’

Robert Koch Enstitüsü (RKI) Başkanı Lothar Wieler ise, halihazırda uygulanan corona kısıtlamalarının kademeli olarak kaldırılması tartışmalarına değinerek, “Tedbirlerin kapsamlı bir biçimde gevşetilmesi için halkın yüzde 80’inden fazlasının bağışıklık kazanmış olması gerekiyor. Salgın devam edebilir, fakat bugün yaşanılan gibi bir dalga oluşturmayacaktır” dedi.