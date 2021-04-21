Almanya sokakları karıştı! 150’den fazla gözaltı…

Almanya'da federal meclis artan corona virüsü vakaları sonrası ülke çapında acil durum frenine basma kararı aldı. Bundestag'da yapılan görüşmeler sonrasında yeni “Enfeksiyon Koruma Yasası” 250 ye karşı 342 milletvekilinin oylarıyla yasa kabul edilirken, 64 milletvekili ise çekimser kaldı. Federal Konsey'inde de onaylaması ile yasa kısa süre sonra yürürlüğe girecek.

Yasa karşıtları, yasasının temel hak ve özgürlüklerini kısıtlayıcı unsurlar içerdiğini iddia ederek, yasanın mecliste görüşüldüğü sırada meclis dışında yasayı protesto etti. Göstericiler, “Barış, Özgürlük. Diktatörlük İstemiyoruz”, “Halk Biziz”, “Anayasal Hakları Koruyun” sloganları attı.

Polis meclis çevresinde geniş güvenlik önlemleri alarak, meclis çevresini trafiğe kapattı. Meclis binası yakınlarındaki 17 Temmuz Caddesi ve Tarihi Brandenburg Kapısı önündeki meydanı da boşaltan polis, maske ve mesafe kuralına uyulmadığı için göstericilere dağılmaları yününde sık sık anons yaptı. Protestolar sırasında polis helikopteri havadan kontrol yaparken, TOMA'lar ise hazır bekletildi.

Zaman zaman tansiyonun yükseldiği protesto sırasında polis, göstericilere biber gazı ile müdahale etti. Çıkan olaylarda 150'ye yakın gösterici gözaltına alındı. Gösterilere yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı tahmin ediliyor. Yasa tasarısının yarın Federal Konsey'de onaylanması ve yürürlüğe girmesi bekleniyor.

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