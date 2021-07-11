Almanya Türklere süt parası ödüyor

Almanya’daki gurbetçiler, ‘Elterngeld-Ebeveyn Parası'na, ‘süt parası' diyor. Ancak birçok vatandaşımız konu hakkında yeterli bilgi sahibi olmadığı için ya yarısını alabiliyor ya da kardeş bonusundan yararlanamıyor. SÖZCÜ HaftaSonu olarak ‘süt parası'nın tüm yönlerini sizin için araştırdık. İşte bilinmesi gerekenler…

EN AZ 6 AY ŞARTI

Türkiye’den gelen birinin, doğumdan sonra bu parayı almasının ilk şartı, en az 6 aydır Almanya'da yaşıyor olması, oturma izni veya müsamaha (Duldung) izni sahibi olması. Ebeveyn parası için yasa şu şartları arıyor; çocukla birlikte Almanya'da yaşamak, çocuğun velayetine sahip olmak, hiç çalışmıyor veya haftada 30 saatten az çalışıyor olmak, oturma- çalışma-müsamaha

izni sahibi olmak.

ÖDEME NET GELİRE BAĞLI

Ebeveyn parasının miktarı, başvuru sahibinin son 12 aylık net gelirine bağlı. Doğumdan önceki gelirin %65'i ile tamamı arasında bir miktar belirleniyor. Önceki maaş ne kadar yüksekse, ebeveyn parası da o kadar düşer. Yani düşük gelirliyseniz önceki net gelirinizin tamamını alırsınız. Fazla kazananlar ise önceki net gelirinin %65'ini alırlar. Ödeme süresi en fazla 12 ay oluyor. Çocuğu tek başına yetiştiriyorsanız, 14 aylık ödeme alınabilir.

TORUN VE YEGEN FARKI

Çocuk 14 aylık olana kadar ebeveyn parasına başvuru hakkı var. Bu destek için çalışıyor olma şartı yok. Ancak kişi yılda 250.000 Euro'dan fazla (iki ebeveyn, yılda 500.000 Euro'dan fazla) kazanıyorsa bu para verilmiyor. Ebeveyn parası; biyolojik çocuk, eşin biyolojik çocuğu, koruyuculuğu yapılan veya evlat edilen çocuklar adına ödeniyor. Anne-babasının çocuğa bakamadığı gibi istisnai durumlarda, torun veya yeğenler için de veriliyor.

KARDEŞ BONUSU

Birden fazla küçük çocuğu olan aileler, ebeveyn parasının %10'una denk gelen ‘kardeş bonusunu' (Geschwisterbonus) alabiliyor. Kardeş bonusu için, üç yaş altında en az bir; altı yaşın altında en az iki çocuğun olması gerekir. Aynı anda birden fazla çocuk doğarsa (örneğin ikizler, üçüzler, vb.), her çocuk için 300 Euro ödeme alınır.

300-1800 ARASI DEĞİŞİYOR

BU para için asgari ve azami sınırlar var. Önceki gelire bağlı olarak, temel ebeveyn parası ayda en az 300 Euro ile en fazla 1800 Euro olabiliyor. “ElterngeldPlus” ile ayda 150 ila 900 Euro arasında ödeme alınır. Doğumdan önce gelir yoksa ‘asgari ebeveyn yardımı' yani ayda 150 veya 300 Euro alma hakkı da oluyor. Ebeveyn parası alırken işe girenler olursa, bu ödenen yardımdan aylığa göre kesinti yapılıyor.