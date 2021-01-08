Almanya ürünlere değil gelire zam yapıyor

Yeni yılla birlikte Almanya’da birçok şey değişiyor. En önemlisi, ülkede hükümetin ürünlere değil, Alman halkının ana gelirlerine veya yan gelirlerine zam yapması.

Bu yıl vergiler artırılmadı. Sadece corona döneminde düşürülen KDV eski haline getiriliyor. Diğer tüm zamlar hane halkının gelirlerinin artırılmasına ya da desteklerin yükseltilmesine yönelik.

İşte bunlardan önemli sayılabilecek bazıları:

ASGARİ ÜCRET: Saati 9.50 euro oldu. 1 Temmuz'da 9.60 euro'ya çıkıyor.

SOSYAL YARDIM: Yalnız yaşayanlara ayda 446 euro verilecek. Kira yardımı hariç.



ÇOCUK PARASI: Ayda 15 euro artacak ve çocuk başı 219 euro olacak.



TEK KULLANIMLIK PLASTİK: Almanya ile bütün AB'de 3 Temmuz'dan itibaren yasak.



EGZOZ SALINIMI: Araçlara ek egzoz vergisi geliyor. Amaç, karbonmonoksit salınımını azaltmak.



KİMLİKLER: 24 yaşın üstündekiler için Alman kimlik kartı ücreti 37 euro oluyor.



YOL PARASI: İşe gidip gelirkenki mesafe vergiden düşülüyordu. 21 kilometreden sonra 30 yerine 35 Cent hesaplanacak.



KATMA DEĞER VERGİSİ: Yeniden yüzde 19'a çıkacak. Yüzde 5'e düşenler ise yüzde 7 oluyor.