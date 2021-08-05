Almanya uyardı: Türkiye’de sıcaklık 50 dereceye çıkacak

Alman meteorologlar uyardı: "Jet akımı yüzünden aşırı sıcaklık Türkiye ve Yunanistan üzerinde birikti. Bu ısı duvarı hareket etmiyor. Orman yangınlarının nedeni bu. 50 derece sıcaklık görülebilir. Denize bakan vadilerde büyük tehlike var. Hafta sonu rahatlayacak ama sonra yine 45 derecelere çıkacak."

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Türkiye yangınlarla boğuşurken, Almanya'dan büyük bir uyarı geldi… Güney Avrupa'daki yangınları değerlendiren bir iklim uzmanı Krasten Brand, Perşembe ve Cuma günü, Türkiye, Yunanistan, Güney İtalya'nın bazı bölümlerinde sıcaklıkların 50 dereceyi görebileceğini açıkladı.

Bu aşırı sıcaklıkların orman yangınlarını tetikleyebileceği belirtilirken, aşırı sıcakların özellikle denize bakan vadilerde hüküm sürebileceği vurgulandı. Türkiye'nin denize bakan vadileri ile Girit, Rodos ve Kıbrıs'ın bazı bölümleri büyük tehdit altında.

SICAKLIK REKORU GELİYOR

Bugünlerde görülen sıcaklar, güney Avrupa'da şu ana kadar Avrupalılar tarafından ölçülen en yüksek değerler olarak kayda geçti. Şu ana kadar en yüksek sıcaklık 1977'de Yunanistan'da 48 derece olarak ölçülmüştü. Önceki gün termometreler 47.1'i gördü. Ama Perşembe ve Cuma bu rekorlar da tarih olacak gibi görülüyor.

Yangınlar sadece Türkiye'yi değil, Yunanistan, Güney İtalya, Bulgaristan, Hırvatistan, Bosna-Hersek, Güney Kıbrıs, Romanya ve Kırım ile Ukrayna'da da etkili oluyor. Yunanistan'da ayrıca, sıcak boğuk hava ile birlikte insan sağlığına zararlı, dumanla birlikte yükselen ince tozlar da etkili oluyor. İnce toz kirliliği metreküp aşına 465 mikrograma yükseldi. AB'nin kabul ettiği değer 50 mikrogram.

EN UZUN SICAK HAVA DALGASI

Q.met metoroloji servisinden meteorolog Dominik Jung da, Bild Gazetesi'ne yaptığı açıklamada, bugünlerde tarihsel olarak en uzun sıcak hava dalgasının yaşandığını belirterek, “Hafif rüzgar olsa bile bu denizden değil, karadan esiyor. Bu hafta sonuna kadar sürecek. Hafta sonu biraz rahatlayacak ama önümüzdeki hafta başından itibaren yeniden 45 derecelere kadar çıkacak“ açıklaması yaptı. Bu sıcaklıkların nedeninin “Jetstream” denilen jet akımı olduğu belirtiliyor.

Jung, “Bu akım, Avrupa'nın üzerinde bir duvar gibi. Güneydoğu Avrupa’daki sıcak hava kütlelerini kuzeybatıdaki soğuk hava kütlelerinden ayırır. Zar zor hareket ediyor. İşte bu yüzden ısı kubbesi Türkiye ve Yunanistan üzerinde birikti. Orada hapsoldu ve artmaya devam edebilir” dedi.