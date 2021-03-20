Almanya ve Çekya, Polonya’yı ‘en riskli ülkeler’ listesine aldı

Almanya ve Çekya, corona virüsü salgının üçüncü dalgasının en etkili olduğu ülkelerden Polonya’yı virüsün yayılması bakımından “en yüksek derecede riskli ülkeler” listesine aldı. Almanya’daki Robert Koch Enstitüsü tarafından alınan karar doğrultusunda yarından itibaren Polonya’dan Almanya’ya gidecek yolcular için negatif corona virüsü testi zorunluluğu getirildi. Almanya, Polonya’nın yanı sıra Bulgaristan ve Güney Kıbrıs’tan gelecek kişilerden de negatif test istiyor.

3 ÜLKE DAHA BULUNUYOR

Polonya’yı, salgının en yüksek derecede riskli olduğu ülkeler listesine alan bir diğer ülke ise Çekya oldu. Çekya Sağlık Bakanlığı’nın listesinde Polonya’nın yanı sıra Danimarka, Norveç ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi de bulunuyor.

Bu kapsamda Polonya’dan Çekya’ya seyahat edecek yolculardan negatif corona virüsü testi sunmaları isteniyor. Sonrasında zorunlu karantinaya alınacak olan bu kişilerin, karantinanın 5. gününde ikinci bir corona virüsü testi daha yaptırmaları gerekiyor.

26 BİN 405 YENİ VAKA

Öte yandan bugün basın toplantısı düzenleyen Polonya Sağlık Bakanı Adam Niedzielski, ülkede vaka sayılarının arttığını belirtti. Son 24 saatte 26 bin 405 yeni vakanın tespit edildiğini, 349 kişinin de virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini hatırlatan Bakan Niedzielski, son günlerde tespit edilen corona virüsü vakalarının yüzde 60-80 oranının virüsün İngiltere mutasyonu olduğunu ifade etti. Son verilerle birlikte ülkede salgının başlangıcından bu yana corona virüse yakalanan kişi sayısı 2 milyon 36 bin 700’e ulaşırken, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybı da 49 bin 159 oldu.

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