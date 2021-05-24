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Almanya ve Fransa’dan yeni anlaşma önerisi

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Almanya Başbakanı Merkel, DSÖ'ye fonların artırılması çağrısında bulundu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 13:15, 24/05/2021
HaberlerDünya
Almanya ve Fransa’dan yeni anlaşma önerisi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) fonlanmasının artırılması çağrısında bulunurken; salgınları önlemeye yönelik yeni bir uluslararası anlaşma fikrine de destek verdiler.

Macron ve Merkel’in açıklamaları, DSÖ’nün her yıl bakanlar düzeyinde gerçekleştirilen toplantısı için önceden ayrı ayrı kaydedilen ifadelerinde yer aldı.

Macron bugün yaptığı açıklamada, pandemiye yol açabilecek olası salgınların ortaya çıkması durumunda DSÖ’nün hızla ülkeleri ziyaret edebilecek ve verilere ulaşabilecek bir konuma getirilmesi çağrısında bulundu.

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