Almanya’da 23 yıl sonra doğum oranı arttı

Almanya İstatistik Ofisi son yıllarda birçok ülkede görülen doğum oranındaki düşüşün ülkede yaşanmadığını duyurdu. Bugün yapılan açıklamada ülkedeki doğum oranının yüzde 10 arttığı belirtildi.

1998 yılından beri en yüksek seviyeye ulaşıldığı belirtilirken, Mart ayında 65.903 doğum olduğu aktarıldı. Bu sayının önceki yıldan 5.900 fazla olduğu vurgulanırken, 1998 yılından beri ilk kez 65.000 bandının üzerine çıkıldığı da açıklandı.

Doğum oranındaki artışın Almanya’daki ilk corona virüsü salgınından dokuz ay sonra geldiği belirtilirken o dönemde corona virüsü yasakları gevşetilmişti.

Covid-19 salgını sürecinde birçok ülkede doğum oranları düşmüştü. Çin’de 1961 yılından beri en düşük seviyeye inmiş doğum oranları önceki yıla oranla yüzde 18 azalmıştı. ABD’de de doğum oranı 1979’dan beri en düşük seviyeyi görmüş ve doğum oranları yüzde 4 düşmüştü.

Almanya’da 2020 yılında doğum oranı yüzde 0.6 oranında azalmıştı.



İlginizi Çekebilir Japonya'da doğum oranı 1899'dan beri en düşük seviyede