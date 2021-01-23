Almanya’da 30 milyon euro’luk vurgun baskını

Üç gün önceki baskınlarda 48 kişi gözaltına alındı ve Fatih C. (38) ile Fuad H. (49) isimli iki Türk tutuklandı. İnşaat ve emlak alanında çeşitli işler yaptığı gösterilen sahte firmalarla dolandırıcılık yapan kişilerin 30 milyon euro'luk vergi kaçakçılığı, sosyal yardım dolandırıcılığı yaptığı belirlendi.

Fuad H.'nin bu çetenin başı olduğu ve inşaat sektöründe işçileri çok düşük maaşlı gösterdiği, paranın kalanını ise elden verdiği belirlendi. Bu amaçla çok sayıda sahte ya da aracı şirket kurulduğu ortaya çıktı.

Soruşturmayı yürüten Frankfurt Başsavcılığı, “Çok iyi organize olmuş bir yapılanma” derken, şirketlerin genel müdürü Fatih C. de, Fuad H. ile birlikte tutuklandı. Fatih C.'ye sosyal ödemelerde usulsüzlük, dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve Fuad H.'nin suçlarına ortaklık suçlamaları yöneltildi.