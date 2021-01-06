Almanya’da aşı krizi… Merkel Sağlık Bakanı’nın yetkilerini aldı

Almanya’da geliştirilen ve bu ülkede üretilen BioNTech aşısı, Berlin'i sallamaya başladı. İngiltere, ABD, İsrail, Çin ve Rusya'nın aşılamaya çok erken başlaması, “Bizim aşıyı başkaları oluyor. Biz olamıyoruz” diye Almanları ayağa kaldırdı.

Başbakan Merkel, aşı politikasında AB ile ortak hareket edilmesini eleştiren ve Fransa, Hollanda ile İtalya'ya mektup yazıp “Bu yüzden büyük devletlere kalmadı” diyen Sağlık Bakanı Jens Spahn'ı dışlayıp aşı politikasına bizzat el koydu.

Krizin en büyük nedeni, tüm bu politikaların sonunda AB'nin sadece BioNTech aşısına mahkum edilmesi ve bunu bile alamaması, diğer ülkelerin de üç aşıyı birden başlatmış olmaları.

YENİ BİR EKİP KURDU

Bakan Spahn, Merkel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in, ‘Avrupa Birliği'nde herkese jest yapma uğruna’ büyük devletleri Almanya, Fransa, İtalya ve Hollanda'ya aşısız bıraktığını savundu. Bu mektup Merkel'i çıldırttı.

Daha önce de parti içindeki çeşitli görevlendirmelerde Spahn ve ekibinin desteklediği adaylar kazanmış ve Meclis Başkanı Wolfgang Schaeuble de, Spahn'a destek vermişti. Görevden ayrılmasına yaklaşık 8 ay kalan Merkel ise son gelişmeler üzerine yumruğunu masaya vurdu ve aşı için yeni bir ekip oluşturdu. Bu ekipte Spahn bulunmuyor.

AB UCUZA KAÇTI

Avrupa Birliği, yaz aylarında uyguladığı politikalarla doğru çizgideydi. 6 üreticiden 2 milyar doz aşı ısmarlandı ancak kış başladığında corona beklenenden hızla arttı. Pahalı olan BioNTech/Pfizer ile Moderna'nın dışında, ucuz AstraZeneca ve diğerleriyle de anlaşan AB, bu kez o aşılar yetişmediği, ölümler de arttığı için kamuoyu baskısıyla karşılaştı. Pahalı aşılardan daha fazla almayan AB şimdi bu açığı kapatmak için çırpınıyor.

AstraZeneca henüz AB'de onaylanmadı. Fransız aşısı Sanofi'de aksilikler çıktı ve özellikle Almanya, Avrupa'da İngiltere'nin gerisinde kaldı. İngiltere'de şu an BioNTech, Moderna ve AstraZeneca aşıları uygulanıyor. Almanya'da ise bir tek BioNTech var.

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