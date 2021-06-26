Almanya’da bıçaklı saldırgan şoku

Psikolojik tedavi gören ve evsizler yurdunda kalan Somalili Abdirahman J.‘nin, cuma akşamı eline bıçağı aldıktan sonra, “Allahu Ekber“ diye bağırarak kadınlara saldırdığı açıklandı.

“KENDİ CİHADIMI YAPTIM”

Evinde, cihatla ilgili çeşitli yazılar ve İslamcı terör örgütü İŞİD'le ilgili materyaller bulunan, bir kısmını saldırıdan önce çöpe atan ve “kendi cihadımı yaptım“ dediği belirlenen saldırganın sorgusu sürüyor.

Woolworth mağazasında önce bıçağı satın aldığı tezgahtarı öldüren saldırganın, kurbanları 24, 39 ve 81 yaşında. Bunun dışında, çoğu ağır 6 kişiyi de yaralayan Abdirahman J.‘nin bir kaç gün önce psikiyatriye kaldırıldığı ancak sonra doktor raporuyla bırakıldığı öğrenildi. Kaldığı yurtta da bir kişiyi bıçakla tehdit ettiği belirlenen saldırganın, özellikle açık giyinen kadınları hedef belirlediği bildiriliyor.

KIZINI KORURKEN ÖLDÜ

Katilin ağır yaraladığı kişilerden biri 73 yaşındaki Ingrid L. isimli kadındı. Ingrid L., bankadan para çektikten sonra sırtından 13 kez bıçaklandı ve ölümden döndü.

Kurbanlardan bir kadının ise, kendini kızıyla katilin arasına attığı ve bıçak darbeleriyle can verdiği, kızının ise ağır yaralandığı açıklandı.

Bıçağı kafasının üzerinde tutup, önüne gelene saldıran ve kenti kana bulayan saldırganı insanlar durdurmaya çalıştı. Daha büyük facia böylece önlendi ve üç kişinin katili, baldırından vurularak yakalandı.

Sorgusu süren saldırgan, 1977 Mogadişu doğumlu. Mayıs 2015'te kaçak olarak Almanya'ya gelen ve iltica talebi reddedilen Abdirahman J., daha sonra “ikincil koruma statüsü“ alıp Almanya'da kalmış.