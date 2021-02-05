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Almanya’da bitcoin çıkmazı! Polis el koyduğu 60 milyon dolarlık hesabın şifresini bulamıyor

Alman savcılar, bir dolandırıcının 60 milyon dolar değerindeki bitcoinlerine el koydu. Ancak dolandırıcı şifreyi vermeyince paraya ulaşmak mümkün olmadı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 15:53, 05/02/2021
Haberler Dünya
Almanya’da bitcoin çıkmazı! Polis el koyduğu 60 milyon dolarlık hesabın şifresini bulamıyor

Bavyera eyaletindeki Kempten kentinin savcısı, dolandırıcının hapse mahkum edilip, cezasını çekmeye başladığından beri suskunluğunu koruduğunu belirtti. Polisler ise 1.700’den fazla bitcoine ulaşmak için defalarca şifreyi çözme girişiminde bulunsalar da başarılı olamadı.

Savcı Sebastian Murer, Reuters’a yaptığı açıklamada, “Şahsa sorduk fakat konuşmadı. Belki kendisi de bilmiyordur” dedi.

2 YIL HAPİS CEZASI

Sanal kripto para birimi bitcoin, şifrelemeyle korunan dijital cüzdan olarak bilinen bir yazılımla saklanıyor. Cüzdanı açıp bitcoine ulaşmak için kilidi çözecek bir şifre kullanılıyor. Şifre kaybolduğundaysa, kullanıcı cüzdanı açamıyor.

Başkalarının “madencilik” yani bitcoin üretme gücünden faydalanmak için diğer bilgisayarlara gizlice bir yazılım yükleyen dolandırıcı iki yıldan fazla süreliğine hapse mahkûm oldu.

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Yayınlanma Tarihi:15:52,