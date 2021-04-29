Almanya’da corona karşıtları için kritik karar: İstihbarat servisi izleyecek

Almanya’da istihbarat servisi, son dönemlerde artan corona virüsü inkarcıları konusunda harekete geçti. Ülkede corona salgını kapsamında alınan karantina ve hijyen kurallarını eleştiren hareketin destekçilerinin, devlete zarar verme riski oluşturdukları gerekçesiyle gözetim altına alınacakları ifade edildi.

Almanya İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Temel demokratik düzenimizin yanı sıra, parlamentolar ve hükümetler gibi devlet kurumları, COVID-19 pandemisini kontrol altına almaya yönelik önlemlerin başlangıcından bu yana çok sayıda saldırı ile karşı karşıya kaldı” denildi. Bu saldırıların ise ‘corona virüsü inkarcıları’ tarafından yapıldığı ifade ediliyor.

Gözetim altına alma kararına yönelik yetkililerden yapılan açıklamada, corona virüsü inkar hareketi destekçilerinin, ‘Reichsbürger’ olarak bilinen, Almanya’nın 1937 yılındaki sınırlarını, modern sınırları kabul eden aşırı sağcı grupla ilişkili olduğu belirtildi.

SON 24 SAATTE 264 CAN KAYBI



Öte yandan Almanya’da Robert Koch Enstitüsü (RKI), ülkedeki corona virüsü salgınına ilişkin son verileri paylaştı. Açıklamaya göre son 24 saatte 24 bin 736 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 3 milyon 357 bin 268'e ulaştı. Corona virüsü nedeniyle son 24 saatte 264 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı sayısı ise 82 bin 544’e yükseldi.