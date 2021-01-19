Almanya’da corona kısıtlamalarının süresi uzatıldı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, geçtiğimiz hafta eyalet başbakanlarıyla yaptığı toplantı sonrası corona virüsü salgınına karşı daha sıkı önlemlerin yürürlüğe girmesi gerektiğini açıklamıştı.

Almanya Aile Bakanı Franziska Giffey da, salgına ilişkin “Corona yayılmaya başladığından bu yana pandemi şu an en şiddetli durumda” ifadesini kullanmıştı.

16 eyalet başbakanı ile yaptığı corona virüsü zirvesinin ardından açıklama yapan Almanya Başbakanı Merkel, kısıtlamaların 14 Şubat’a kadar uzatıldığını duyurdu.

Corona virüsü salgını nedeniyle Almanya’da son 24 saat içinde 669 vaka tespit edildi. Toplam 2 milyon 59 bin 983 vakanın bulunduğu ülkede ölü sayısı da 91 artarak 48 bin 196 oldu.

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