Almanya’da corona paniği: Kontrolü kaybediyoruz

Corona virüsü vaka sayısının 2.7 milyonu geçtiği ve bu salgına bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısının da 76 binden fazla olduğu Almanya’da son haftalarda vaka ve ölüm sayısının artması panik yarattı.

Özellikle son günlerde vaka ve ölüm sayısının kayda değer bir şekilde artış göstermesiyle birlikte Berlin’de hareketli saatler başladı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in Kalem Müdürü Helge Braun, Almanya’nın çok okunan gazetelerinden Bild am Sonntag’a konuştu. Braun, “Salgının en tehlikeli fazındayız. Gelecek haftalar pandemiyi öngörülebilir bir süre içerisinde kontrol altına alayıp alamayacağımızı gösterecek” dedi.

“YENİ AŞIYA İHTİYAÇ DUYACAĞIZ”

Braun, “Eğer vaka sayısı hızla artarsa gelecek virüs mutasyonunun aşıya dayanıklı olma riski de artıyor. O zaman yeni aşılara ihtiyaç duyacağız ve tekrar aşılama yapmak zorunda kalacağız” dedi.

Bölgesel yasakların uygulanması gerektiğini söyleyen Braun, “Son 7 gün içinde her 100.000 kişi içinde vaka sayısının 100’ün üzerinde olduğu yerlerde ekstra önlem ve yasak getirilmeli. Bölgesel sokağa çıkma yasakları önemli çünkü vaka sayısının en çok arttığı bölgelerde insanların ev ziyareti yaptığını tespit ettik” dedi.

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