Almanya’da coronadan 24 saatte 177 can kaybı

Almanya’da Robert Koch Enstitüsü (RKI), ülkedeki corona virüsü salgınına ilişkin son verileri paylaştı. Buna göre son 24 saatte ülke genelinde 7 bin 894 yeni corona virüsü vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısı 3 milyon 584 bin 934'e ulaştı.

Corona virüsü nedeniyle son 24 saatte 177 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı sayısı ise 86 bin 25'e yükseldi. Salgının başlangıcından bu yana 3 milyon 275 bin 500 kişi virüsü yenerek iyileşirken, ülke genelindeki aktif vaka sayısı 223 bin 409 olarak açıklandı.

8.8 MİLYON KİŞİYE İKİ DOZ AŞI

Virüsün bulaşma katsayısının 0.87 olarak tespit edildiği ülkede 100 bin nüfuslu yerleşim yerlerinde haftalık yeni vaka sayısı ise ülke genelinde ortalama 87.3 olarak belirlendi. Virüsün bulaştığı ve yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören hasta sayısı 4 bin 429, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 2 bin 640 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakım servislerinin doluluk oranı ise yüzde 84.50 olarak açıklandı.

Ülke genelinde 27 Aralık'ta başlatılan aşı kampanyasında şu ana kadar 38 milyon 823 bin 801 kişi aşının ilk dozunu alırken, 8 milyon 822 bin 370 kişiye ise aşının ikinci dozu yapıldı.