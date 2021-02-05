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Almanya’da coronadan ölenlerin sayısı 60 bini aştı

Almanya’da Covid-19 salgınında son 24 saatte 855 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı sayısı 60 bin 597'ye ulaştı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 09:51, 05/02/2021
Haberler Dünya
Almanya’da coronadan ölenlerin sayısı 60 bini aştı

Almanya’da Robert Koch Enstitüsü (RKI), corona virüsü salgınına ilişkin son verileri paylaştı. Buna göre son 24 saatte 12 bin 908 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 2 milyon 264 bin 909'a yükseldi.

Son 24 saatte 855 kişi hayatını kaybederken, toplam ölü sayısı 60 bini aşarak 60 bin 597’ye yükseldi. Salgının başlangıcından bu yana 2 milyon 8 bin 200 kişinin virüsü yenerek iyileştiği, aktif vaka sayısı ise 196 bin 112 olarak kaydedildi. Virüsün bulaşma katsayısı ise 0.89 olarak açıklandı.

AŞILAMA 3 MİLYONA İLERLİYOR

Virüsün bulaştığı ve yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hasta sayısı 4 bin 202, solunum cihazına bağlı hasta sayısı ise 2 bin 322 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakım servislerinin doluluk oranının ise yüzde 84.09 olduğu aktarıldı.

Ülke genelinde 27 Aralık'ta başlatılan aşı kampanyasında 2 milyon 848 bin 22 kişi aşılanırken, 756 bin 333 kişinin ise aşının ikinci dozunu aldığı belirtildi.

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