Almanya’da devletin zirvesine yeni uçak: Sırayla kullanacaklar

Dünyanın en zengin ülkelerinden biri olan Almanya, nihayet Cumhurbaşkanı, Başbakan ve bakanların ortaklaşa kullanacağı yeni bir uçağa sahip oldu. Bütün üst düzey siyasilerin kullanacağı uçak sayısı toplamda 3'ü aşmayacak.

Yeni uçak için yıllarca tartışan ve eski uçakların arızaları yüzünden birçok zirveyi kaçıran Alman hükümeti, sonunda Airbus A-350'de karar kıldı. Uçak, Alman ordusunun envanterine kaydedildi. Banyosu ve yatak odası olmayan uçakta, görüşmeler yürütmek için koltuklar bulunuyor. Yorulup yatmak isteyen Cumhurbaşkanı veya Başbakan için iki yatar koltuk var.

İLK ZİYARET KAHİRE’YE

Üç uçaktan teslim alınan ilkine ‘Kurt Schumacher’ adı verilenini yurt dışı seyahatine çıkan hükümet üyeleri sırayla kullanacak. Cumhurbaşkanı Steinmeier, Başbakan Merkel veya Dışişleri Bakanı Maas, bu uçakla seyahat edecek.

Uçakta VIP donanım yok ve bu da pek sorun edilmiyor. Toplantı için koltukları ilk test eden de Dışişleri Bakanı Heiko Maas oldu ve “Arıza yapmayan bir uçakta görüşmeler yapabilmenin mutluluğunu yaşadığını” söyledi. Maas, daha önceki hükümet uçaklarıyla yaşadığı aksaklığı yaşamadan ilk ziyaretini Kahire'ye yaptı.

ZİRVEYİ KAÇIRMIŞTI

Alman hükümetinin eski uçağı, 20 yıl boyunca kullanılan A-340 ile Buenos Aires'e gitmek isteyen Başbakan Merkel, uçak arıza yapınca geri dönmüş ve tarifeli uçağa binmişti ancak zirveyi de kaçırmıştı.

Bu şekilde sık sık arızalar yaşanınca, Alman Meclisi yeni uçaklar için 1.2 milyar euro'luk yeni bütçe aldı. Almanya'da hükümet üyelerinin kullandığı uçaklar, meclise ait ve herkes ortaklaşa kullanıyor.

BANYO SONRADAN EKLENECEK

Bu bütçeyle, 2022 yılına kadar iki adet daha A350-900 teslim edilecek ve toplam uçak sayısı üç olacak. Uçakların teslimatının ardından, bir yatak odası ve banyo eklenecek. Bu üç uçağın tesliminin ardından eski üç A-340 emekliye sevk edilecek.