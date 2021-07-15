Almanya’da facianın boyutu artıyor! Ölü sayısı yükseldi

Almanya'nın batısında etkili olan sağanak yağışların yol açtığı sel felaketinde can kaybı sayısı artıyor. Sel felaketi ve fırtınadan dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı 42’den 58’e yükseldi.

Polis tarafından yapılan açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği ve can kaybı sayısının artmasından endişe edildiği kaydedildi.

OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLDİ

Yağmurdan özellikle Türklerin yoğun yaşadığı Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti etkilendi. Hagen’de bir yaşlılar yurdu su bastığı için boşaltıldı. Birçok yerde toprak kayması oldu.

Vulkaneifel’de olağanüstü hal ilan edildi. Wuppertal’da bir baraj boşaltılıyor ama hemen yeniden dolduğu için tehlike büyüyor. Radervormwald kasabasında yaşayanlar için barajın patlaması ihtimali nedeniyle hayati tehlike var.

METREKAREYE 150 LİTRE

Metrekare başına 150 ile 200 litre yağış düşerken, aşırı yağışların Kuzey Ren Vestfalya, Doğu Belçika, Yukarı Pfalz, Rheinland-Pfalz ve Saarland’da etkili olmaya devam edeceği açıklandı. Bu bölgelerde, alarm seviyesi 4 ve en yüksek seviye olan 5 olarak açıklandı. Ayrıca Frankfurt ve çevresi ile Hessen Eyaleti’nin bir bölümünde de “3. derecede alarm” verildi.

Ren nehri kenarlarındaki bir çok kamp yeri boşaltıldı. Nehirlerin kollarının yakınlarına gidilmemesi istendi. Ren ve Main nehirlerinde son 200 yıldır görülmeyen yükseklikte su seviyesi artışı var. En son 1980 yılında bu aylarda su seviyesi artmıştı ama o zaman bile ortalama 1.5 metre daha alçaktı.