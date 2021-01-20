Almanya’da hakimden tepki çeken karar

Almanya’nın Wiasbaden kentinde 2019 yılı 31 Ağustos günü, 71 yaşındaki kuyumcu ve iş insanı Hıdır Korkmaz'ı takip edip vahşi şekilde öldüren 26 yaşındaki Ali Demir'e, 9 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Hakim, mahkeme boyunca konuşmayan ve sadece bir kez kurbanının ailesinden özür dileyen Elazığlı Ali Demir'in işlediği korkunç cinayeti iki saat boyunca anlattı. Bu sırada, geçici mahkemenin dışında köpekli polisler, dikenli teller ve onlarca polis arabası ile güvenlik önlemleri alındı.

Elazığ'dan Almanya'ya gelen Tuncelili Hıdır Korkmaz'ın inşaatlarında da ara sıra çalışan Ali Demir'e verilen cezaya kurbanın yakınları büyük tepki gösterdi.

SAKİNCE DİNLEDİ, YÜZÜNÜ KAPATTI

Wiesbaden'daki Eyalet Yüksek Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında, mahkeme hakimi kararı okurken katil Ali Demir, sakince dinledi ve hiç ses çıkarmadı. Sadece gazeteciler fotoğraf çekmesin diye yüzünü kapatmaya çalıştı ve cezaevinde sakal bıraktığı görüldü.

Hakim, kararda şunları söyledi;

KIZLARINDAN ÖZÜR DİLEDİ: “Bu olayda kasıt var mı, yok mu tespit edemedik. Sanık Hıdır Korkmaz'ı takip edip yeni aldığı eve peşinden girmiş. Sanık adam öldürmekten 9 yıl 4 ay hapis cezası almıştır. Özür dilemesi, cezasında hafif indirime neden olsa da, bu yeterli değildir. Bu suçun maksimim cezası 11 yıl 6 aydır. Sanığın cinayeti yalnız işlediğine kanaat getirdik. Biz yasalar çerçevesinde hareket etmek istiyoruz. Kurbanın yakınlarının acısını anlıyoruz.”

BOĞMA, İŞKENCE VE KOKAİN: “Cinayete başka birinin yardım ettiği kanıtlanamadı. Kurbanının başına sert cisimle vurmuş. Boğazına düğüm yaptığı tişörtünü bağlayıp sıkmış. Hiçbir şans bırakmamış. Burnunda ve kolunda kırıklar, çeşitli işkence izleri var. Ağzı, elleri bantlanmış. Ama bunları yaparken, kokainle karıştırdığı alkolün etkisindeymiş. Öldürme mi, yoksa yaralama kastı mı olduğunu saptayamıyoruz.”

SU DOLDURUP SİLMEK İSTEMİŞ: “Hıdır Korkmaz, aşırı kan kaybedince ve her yere kan lekeleri sıçradığında, kovaya su doldurup yıkamak istemiş. Bu sırada babası M.A.D.’yi çağırmış. O da gelmiş. Ancak lavaboya sığmamış. Sifonu söküp alttan su almış. Böylece 10 dakika geçmiş. Hıdır Korkmaz o sırada yaşıyormuş. Belki ilk yardımı arasa, Hıdır Korkmaz kurtarılacaktı.”

ALMANYA'DA KAÇAKTI: “Katil zanlısı, 2012'de Almanya'ya kaçak gelmiş. Sınır dışı edilmiş, yine gelmiş ve iltica talebinde bulunmuş. Almanya'da kaçak çalışmış. Cinayetten sadece 5 gün önce bir yerde çalışma izni almış. Çevresinde uyumsuz, terbiyesiz, saygısız, gürültücü biri olarak tanınıyor. Kurbanı ise yardımsever, işini iyi bilen, saygı gören bir işadamıydı.“