Almanya’da hızlı corona testleri ücretsiz yapılacak

Almanya Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn yaptığı açıklamada, corona virüsüyle mücadele kapsamında ulusal test stratejisinin genişletileceğini ve hızlı antijen testleriyle salgına karşı daha başarılı mücadele verileceğini ifade etti.

Hızlı testlerin yalnızca test merkezlerinde değil, aynı zamanda tıp merkezlerinde, diş hekimliği muayenehanelerinde ve eczanelerde yapılmasının mümkün olabileceğini kaydeden Spahn, 1 Mart’tan itibaren test ücretlerinin federal hükümet tarafından karşılanacağını belirtti. Antijen testlerinin 15 ila 30 dakika arasında sonuç verdiği belirtiliyor. (İHA)

İlginizi Çekebilir Hollanda'dan örnek teşkil edebilecek corona yasağı kararı

İlginizi Çekebilir Corona aşısında yan etki pozitif işaret: Bağışıklık sisteminin çalıştığını gösteriyor