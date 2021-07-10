Almanya’da insanlığı bitiren karar: Komadaki Türk hastanın eşine de vize yok

Kuzey Almanya'daki Stormarn bölgesinde 3 Kasım 2020’de trafik kazası geçiren ve ardından beyni ağır hasar gören 61 yaşındaki Uysal İnce'nin, ona bakan oğlu Mehmet İnce'yi sınır dışı eden Almanya daha beterini yaptı. Sekiz aydır komada olan eşinin yanına gelmek için Almanya'nın İzmir Başkonsolosluğu'na vize başvurusu yapan Hörü İnce'ye ret cevabı verildi.

AKILALMAZ RET GEREKÇELERİ

Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı Yeleğen'de yaşayan ve eşinin yanına gidebilmek için tüm gerekli evrakları veren Hörü İnce'ye, “Orada geçiminizi nasıl sağlayacağınızı kanıtlayamadınız. Ayrıca ülkenize döneceğinizin garantisi yok. Belki de başka ülkeye geçersiniz” gerekçesiyle vize verilmedi.

Oysa, Hörü İnce’nin Almanya'daki kocasının maaşı çalışıyor ve onunla geçinmek yasal hakkı. Bu nedenle, ret gerekçelerinin hukuki temeli yok.

OĞLUNU DA SINIR DIŞI ETTİLER

Kazadan sonra babasının yanına gelen ve o konuştukça babasının reaksiyon verdiği gözlemlenen Mehmet İnce, Yabancılar Dairesi oturumunu uzatmadığı için Türkiye'ye dönmüştü. Doktorların, “Hastanın birinci derece yakınlarının yanında bulunması, sağlığına iyi. Reaksiyon gösteriyor. Ayaklarını kıpırdatıyor, gözünü kırpıyor. Anlıyor. Ailesi yanında olmalı” raporuna rağmen, eşine de vize verilmemesi büyük şaşkınlıkla karşılandı.