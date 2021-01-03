Almanya’da kar kaosu: Polis yolları kapadı

Almanya’nın bazı bölgeleri beyaza büründü. Corona nedeniyle İsviçre, Avusturya ya da Kuzey ülkelerine kayağa gidemeyen Almanlar, bu bölgelere hücum etti. Kayağını, kızağıyla birlikte çocuğunu alan binlerce Alman, kar düşen tepelere yığıldı.

Mesafe kuralları yok sayıldı ve birçok yol tıkandı. Polis de, birçok bölgeye girişi kapattı. Bölge sakinleri ve açık olan yollardan gelenler için polis sürekli görev yapıyor.

Sauerland bölgesindeki Winterberg'e giriş yasağı konuldu. Otoparklar ve kayak merkezlerine giden telesiyejlerin bölgesi yasaklandı. Polis, 480 numaralı karayolunu kontrol altına aldı ve sadece oturanlarla, zorunlu hallerden gelenlere izin veriliyor.

İHLAL CEZALARI VE GİRİŞ YASAĞI

Yüzlerce kişiye, maske ve mesafe kurallarını ihlalden ceza kesildi. Frankfurt yakınlarındaki Taunusun Feldberg bölgesine de giriş yasaklandı. Bu bölgedeki en yüksek tepelerin, yoğun kar yüzünden buraya gelen binlerce insanın akınına uğradığı belirtilirken, tam bir kaos yaşanıyor.

Kapatılan yollar yüzünden Feldberg, Königstein, Schmitten, Glashütten gibi kasabalarda oturanlar da evlerine gidebilmek için, kilometrelerce dolaşmak zorunda kalıyor.

BÖLGEDE OTURMAYANLAR GERİ ÇEVRİLDİ

Polis, bu bölgede oturmayanları çevirip evlerine geri gönderiyor. Frankfurt'un sırtlarındaki Oberreifenberg, Niederreifenberg, Arnoldshain, Hegewese ve Falkenstein bölgelerine gidilmemesi istendi. Polis, halktan buralara gelmemesi için duyurular yayınladı.

Harz bölgesinde de, kayak yerlerine ve karlı diğer bölgelere giriş yasaklandı. Altenau’dan Torfhaus’a giden 504 numaralı devlet yolu, Harz’ın dışında tek yöne indirildi.

Polis, şu anda Bad Harzburg’dan Torfhaus’a giden federal karayolu 4’ü kapatmayı düşünüyor. Dün de bu bölgede yoğun trafik ve uzun araç kuyrukları oluştu.