Almanya’da kısıtlamalar 7 Mart’a kadar uzatıldı

Almanya’da corona virüsü salgınına karşı alınan önlemler uzatıldı. Almanya’da 16 Aralık’tan bu yana uygulanan kısıtlamalar 7 Mart’a kadar uzatıldı.

Almanya Başbakanı Merkel, corona virüsünün (Covid-19) mutasyonlu türünün yayılma hızından dolayı mevcut kısıtlamaların uzatılasını istediği ve mutasyonlu virüsün 13 eyalette tespit edildiğinden dolayı tedirgin olduğunu belirtmişti.

Robert Koch Enstitüsü (RKİ) mutasyona uğrayan virüsün Almanya’da bulaşma oranının yüzde 6 civarında olduğunu ve kısa zamanda yüzde 20’yi bulabileceğini açıklamıştı.

Almanya’da son 24 saatte 4 bin 609 vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 2 milyon 306 bin 660 oldu. Salgından kaynaklı can kaybı da 378 artaraj 63 bin 649’a yükseldi. (İHA)

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