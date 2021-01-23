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Almanya’da mahkeme yaşlı çifti aşılatmadı

Almanya’da, yaşlılar yurdunda kalan herkes yaş sınırına bakılmaksınız aşılanırken, kendi evlerinde yaşayan 83 yaşındaki Alman çift aşılanmadı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 12:19, 23/01/2021
Haberler Dünya
Almanya’da mahkeme yaşlı çifti aşılatmadı

Essen şehrinde yaşayan çift, bu durumu gerekçe göstererek mahkemeye başvurdu. Çift, “Yaşlılar yurdu ya da yaşlı bakım yerlerinde 80 yaşın altındakiler bile aşılanıyor. Biz de risk grubundayız ve aşılanmak istiyoruz” diyerek bölge sağlık merkezine başvurdu.

Merkezdekiler ise yaşlı çifte öncelik hakkı vermeyeceklerini söyledi. Bunun üzerine çift mahkemeye gitti. Mahkeme, taleplerini reddetti. Çift, bu kez bir üst mahkemeye başvurdu. Mahkeme, kendi evlerinde yaşayan yaşlı çiftin öncelik hakkı olmadığı yönündeki kararı onadı.

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