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Almanya’da maske skandalı! İki milletvekili istifa etti

Almanya'da Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında kullanılan maskelerin satın alınmasında nüfuzunu kullanan ve satışlardan yüzbinlerce euro kazandığı öne sürülen Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Milletvekili Nikolas Löbel ve Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) Milletvekili Georg Nüsslein istifa etti.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 19:47, 08/03/2021
HaberlerDünya
Almanya’da maske skandalı! İki milletvekili istifa etti

Almanya'da maske skandalı istifa getirdi. Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında kullanılan maskelerin satın alınmasında nüfuzunu kullanan ve satışlardan aldığı komisyonlar ile yaklaşık 250 bin euro kazandığı öne sürülen Hristiyan Demokrat Birlik Milletvekili Nikolas Löbel, partisine zarar vermemek için istifa ettiğini ve eylül ayında yapılacak federal parlamento seçimlerinde de yeniden aday olmayacağını açıkladı.

Maske skandalına adı karışan bir başka milletvekili olan iktidarın en küçük ortağı Hristiyan Sosyal Birlik Milletvekili Georg Nüsslein da milletvekilliğinden istifa ettiğini ve yeniden milletvekilliğine aday olmayacağını duyurdu.

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