Almanya’da Naziler çıldırdı: Gamalı haç ve hakaret

Köln'de kurbanların fotoğrafları, asıldıkları yerlerden alınıp Ren Nehri'ne atıldı. Ayrıca, kurbanların anısına dikilen anıt yıkıldı ve isimleri, fotoğrafları bulunan folyolar yırtıldı. Onlar da nehre atıldı. Devlete karşı işlenen suçlara bakan birimler olayın soruşturmasını üstlendi.

Frankfurt'ta ise, bazı Neo-Naziler kurbanların fotoğraflarının üzerine Hitler'in Nazi partisinin sembolü olan Gamalı Haç'lar çizdiler.



POLİS İMDAT'TA KİMSE YOKTU

Bu arada, polisin olay gecesi neden telefonlara çıkmadığı, neden sadece bir görevlinin orada bulunduğu da soruşturuluyor.

Bazı kesimler ise, Neonazi katili ilk saldırıdan sonra takip edip polisi arayan ve Neonazi katilin ikinci saldırısında öldürülen Romanyalı Vili Viorel Pun için bir polisin “Çingene” dediği öne sürüldü.

Böyle bir ayrımcılığın kimin tarafından yapıldığının da soruşturulması isteniyor.