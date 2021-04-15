Almanya’da Ocak’tan beri en yüksek sıçrama

Almanya, corona virüsü salgınının üçüncü dalgasını yaşıyor…

Robert Koch Enstitüsü, son 24 saat içerisinde ülkede 29.426 insanda corona virüsü vakası tespit edildiğini duyurdu. Böylelikle ülke genelindeki toplam vaka sayısı 3 milyon 73 bine ulaşırken, bu artış 8 Ocak’tan beri en yüksek artış olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan ülkede 293 insanın corona virüsüne bağlı sebeplerle son 24 saat içerisinde yaşamını yitirdiği belirtilirken Almanya’da yaşamını yitirenlerin sayısı da 79.381’e ulaştı. Almanya’da son bir hafta içerisinde her 100.000 kişide enfeksiyon görme oranı da 160.1’e çıktı.

Ülkenin merakla beklediği seçimlere 5 ay kala vaka sayısının artmasından endişe eden hükümet daha sıkı önlemler ve yasaklar getirmeyi gündemine aldı. Merkel’in parlamentodan federal hükümete geçici güç vermesini istediğini söyledi.