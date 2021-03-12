Almanya’da ortalığı ayağa kaldıran görüntü

Halep'ten kaçan ve Türkiye üzerinden Almanya'ya geldiği sanılan Amar H. (32) isimli Suriyeli mülteci, yurtta alkollü şekilde olay çıkardı.

Bunun üzerine polis çağrıldı. Gelen polislere elindeki alüminyum merdivenle direnen, sonra tüküren Amar H., polisler tarafından etkisiz hale getirildi ve sedyeye bağlandı.

Bu sırada, sarhoş şahsı götürmek için gelen ambulansın görevlisi 44 yaşındaki kişi, polislerin yanından geçip koşarak Amar H.'nın suratına yumruk attı.

Polislerin raporunda bu ayrıntı yer almadı ve “Polise ve gelen sağlık görevlilerine mukavemet etti” diye yazıldı. Hatta Suriyeli genç, sağlık görevlisine fiziksel saldırıdan suçlandı. Ancak Türk avukat Adnan Aykaç'ın üstlendiği davadaki görüntüler her şeyi değiştirdi.

VİDEO, İFADELERİ ÇÜRÜTTÜ

Videonun yayınlanmasının ardından, olay günü görevde olan ve bu dayağı görmezden gelen polislere soruşturma açıldı. Polisler, “Sedyeye vurduğunu sandık” gibi ifadeler verse de, Amar H.'nın yumruk yediği sol tarafının elmacık kemiğinde iki adet kırık tespit edildi.

Savcılık polisleri, görevi kötüye kullanma, görev sırasında saldırıyı önleyememe, yardım sağlamakta başarısızlık gibi nedenlerle soruşturuyor. Polis Müdürlüğü ise henüz video ile ilgili kaydın ve raporun kendilerine ulaşmadığını, olayın savcılıkta olduğunu söylemekle yetindi.

POLİS RAPORU İŞİNDEN DE ETMİŞ

Bu arada Suriyeli'nin, polisin önceki raporu nedeniyle işinden atıldığı da ortaya çıktı. Avukat Adnan Aykaç, “Soruşturma sırasında bu videonun gözardı edilmesi tam bir skandal” açıklaması yaptı.

Olay siyasi alana da sıçradı. Bir çok siyasetçi olayı kınadı ve o polislerin derhal görevden el çektirilmesi gerektiğine vurgu yapıldı.