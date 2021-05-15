Almanya’da polisten akılalmaz gösteri izni

Çeşitli müslüman derneklerin ve bazı Türk kuruluşlarının da katıldığı eylem, Frankfurt meydanında neredeyse her milletten binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşti.
“Özgür Filistin, Özgür Gazze”, “İsrail Zulmüne Son”, “Çocukları Öldürmeyin, Müslüman Katliamları Dursun” sloganlarının atıldığı ve dövizlerin açıldığı eylemin tam karşısında Alman polisleri İsrailli bir grubun eylem yapmasına izin verdi. İki grup arasında gerginlik başlayınca araya yüzlerce polis yerleştirildi.
Filistin’e destek veren grubun önünde İsrail’e destek veren grup dans edince eyleme son verildi. Yaklaşık 3 saat süren eylemde Gazze’ye saldırıların durdurulmasına ve uluslararası dayanışma sağlanmasına yönelik çağrı yapıldı.
Filistin’e destek veren grubun eylemi “Eylemimiz polis tarafından sonlandırılmıştır” anonsuyla bitirildi. Grup daha sonra slogan atarak meydandan ayrıldı.