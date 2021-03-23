Almanya’da sabaha karşı çok sert Covid-19 önlemleri

Alman Hükümeti ve Eyalet Hükümet başkanları, dün öğle saatlerinden gece 03.00'e kadar yeni corona virüsü stratejisini konuştu. Uzun saatler süren görüşmede 1- 5 Nisan arası tam kapanma kararı çıktı.

Tüm toplu ibadetler ve cuma namazları iptal edilirken Paskalya ve hafta sonu tatili ve ziyaretler yasaklandı. 18 Nisan'a kadar sokağa çıkma uygulamasına geçilirken sonrası için net bir karar alınmadı.

Başbakan Merkel, sabaha karşı 03.00'ten sonra yaptığı açıklamada, acil durum frenini çektiklerini belirerek, “Yeni bir tür salgın var. Yeni mutasyon burada başat faktör. Çok daha ölümcül ve çok daha bulaşıcı. Önceki sağladığımız üstünlüğü maalesef kaybettik. Yenildik. Artık çok daha fazla mutasyondan sakınmak gerekiyor. Düşündüğümüzden daha da zor” dedi.

Merkel'in bu açıklamaları, özellikle İngiliz B.1.1.7 mutasyonu ve dünyayı saran diğer mutasyonlarla ilgiliydi. Çok tartışmalı geçen „Corona zirvesi“nde şu kararlar alındı:

TAMAMEN KAPANMA: 1 Nisan ve 5 Nisan arası her yer ve her şey kapanacak. Mecburi haller dışında sokağa çıkmak yasak. Sokağa çıkmak akşam geç saatlerden sabah 5'e kadar mümkün. Yurt içi ve yurt dışı tatilleri, gezileri ancak “mecburi hallerde” mümkün.

GIDA ALIŞVERİŞİ YASAK: Kapanma kararından süpermarketler de etkilenecek. Sadece cumartesi günü çok kısa süreliğine “acil ihtiyaçlar için” bir kısmı açılacak ve hemen kapanacak. Son alışveriş günü 31 Mart Perşembe olacak. Üçüncü dalganın büyümemesi ve hastanelerin yükünün artmaması için bu önlem sert uygulanacak.

CAMİ- KİLİSE- SİNAGOG KAPALI: Tüm dini etkinlikler, Paskalya ayini, Cuma namazı, sinagoglardaki dualar yasaklandı. Video aracılığıyla evden ayin ya da tören mümkün. Federal hükümet ve eyalet hükümetleri bu konuyu, tüm inanç gruplarına iletecek.

ACİL DURUM KURALLARI: İki evden en fazla beş kişi bir araya gelebilecek. Çiftler, iki kişi sayılacak. 14 yaşından küçük çocuklar sayılmayacak. Yani, aile buluşmaları kısıtlandı. Acil durum freni çekildi ve bu sertlikle uygulanacak. Her 100 bin kişide 100 vaka sayısının aşıldığı yerlerde 7 Mart'a kadar olan kurallar uygulanacak. Yani perakende satışlar, mağazalar kapanacak. Mesafeli, maskeli ve hijyen kurallarıyla kuaförler açık olacak.

HAVA YOLLARINA UYARI: Hava yolları yolcularına test imkanı sağlayacak. Mallorca tatilinden ya da vaka sayısının düşük olduğu ülkelerden dönenler bile, önce havayolu şirketleri tarafından testten geçirilecek. Havayolu şirketlerine, paskalya tatilinde fazladan uçuş yasağı getirildi.

5 NİSAN'DAN SONRA OTOMATİK UZAMA: Önlemler, vaka sayısında düşüşe neden olmazsa, 5 Nisan'dan sonra otomatik uzayacak ve son açılımların tümü geri alınacak. Yine her yer kapalı olacak. Her durumda önlemler 18 Nisan'a kadar devam edecek.