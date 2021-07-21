Almanya’da selzedeler felaketi anlattı: Savaş kadar kötü

Almanya’da en az 170 kişinin hayatını kaybettiği selden etkilenenler arasında yer alan Iraklı olduğunu söyleyen Hacı konuyla ilgili olarak, “Benim dükkanım ve arabam gitti. Hiçbir şey kalmadı” dedi.

Süpermarket işletmecisi Tacettin Demirtaş, “Hasarımız büyük, marketimiz kullanılmaz halde. Her şeyi attık çöpe. Üç günden beri suları boşaltmaya çalışıyoruz. Gerçekten mağdur durumdayız, belki de aylar süren bir zararımız olacak” diye konuştu.

HER ŞEY SU ALTINDA KALDI

41 yıldır Almanya’da olduğunu ifade eden başka bir vatandaş ise, “İlk kez başımıza böyle bir şey geliyor” diyerek, bahçe duvarının yıkıldığını ve evdeki tüm eşyaların kullanılmaz hale geldiğini söyledi.

İsmini vermeyen bir Alman vatandaşı ise, “Bu savaş kadar kötü bir felaket. Tahmin edilmeyecek kadar hasarlarımız var. Sel her şeyi aldı götürdü. Bodrumlarımız, garajlarımız her şey su altında kaldı hiçbir şeyi kurtaramadık” dedi.

ÇOK KÖTÜ BİR GÜNDÜ

Hüseyin Yaman yaşananlarla ilgili olarak, “Olay anında biz evdeydik. Sular yükseldi evde mahsur kaldık. Bizleri evlerden iş makinalarıyla çıkardılar. Suyun seviyesi gece yükseldi. Sabah geldiğimizde evimiz girilemeyecek durumdaydı” dedi.

İsmini vermeyen bir başka Alman vatandaşı ise, “Biz burada Zwieifal’da dere kenarında oturuyoruz. Hassel deresi normalde sakindir. Erken saatlerde sokağın üstünden hızlı akıntı gelmeye başladı. Önündeki duvarı yıktı, önüne ne çıktıysa aldı götürdü. Sel suları bodrum ve birinci katlar dahil doldurdu, çok kötü bir gündü” şeklinde konuştu.