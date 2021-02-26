Almanya’da şoke eden cinayet: Kız arkadaşı 13 yaşındaki Sinan’ı ölüme götürdü

Almanya’da, Baden-Württemberg eyaletinin Sinsheim kenti korkunç bir cinayetle çalkalandı. 12 yaşındaki bir kızla arkadaşlık eden 13 yaşındaki Türk ortaokul öğrencisi Sinan T., kendisinden bir yaş büyük iki çocuk tarafından ormanlık alanda bıçaklanarak öldürüldü.

Sinan'ın amcası, yeğeninin bir kuzeni ve başka bir arkadaşıyla birlikte, kız arkadaşı ile buluşmak için 9 kilometre uzaklıktaki Eschelbach'a gittiğini anlattı. Orada kızın, Sinan'ı yalnız gelmeye ikna ederek ormana götürdüğü öğrenildi.

BIÇAK VE KAN İZLERİYLE YAKALANDI

Ormanda iki katil bekliyordu. 14 yaşındaki zanlılardan biri elinde bıçak ve üzerinde kan izleri ile yakalandı. Kasım 2020'de başka bir okul arkadaşını bıçaklayan diğer katil zanlısı ve kız da ebeveynlerinin eşliğinde gözaltına alındı.

Cezai yaşı tutmayan kız serbest bırakılırken iki katil zanlısı tutuklandı. Zanlıları 10 yıla kadar ceza bekliyor.