Almanya’da son 24 saatte 19 kişi öldü
Alman Robert Koch Enstitüsü, güncel corona virüsü verilerini paylaştı.
Corona virüsü salgınını kontrol altında tutmayı başaran Almanya’da güncel veriler kamuoyu ile paylaşıldı.
Alman Robert Koch Enstitüsü, ülkede son 24 saatte 1766 insana corona virüsü bulaştığını açıkladı. Ülkede bu artış ile birlikte vaka sayısı 3.773.875 olarak kayıtlara geçti.
Öte yandan ülkede corona virüsüne bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısının da 19 arttığı kaydedildi. Salgının başladığı günden beri ülkede 91.679 insan yaşamını yitirdi.