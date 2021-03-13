Almanya’da son 24 saatte 239 can kaybı

Almanya’da Robert Koch Enstitüsü (RKI), ülkedeki corona virüsü salgınına ilişkin son verileri paylaştı. Buna göre son 24 saatte 12 bin 674 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 2 milyon 558 bin 455'e ulaştı.

Corona nedeniyle son 24 saatte 239 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı sayısı ise 73 bin 301’e yükseldi. Salgının başlangıcından bu yana 2 milyon 352 bin 600 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuşurken, ülke genelindeki aktif vaka sayısı 132 bin 600 olarak açıklandı. Virüsün bulaşma katsayısı ise 1.04 olarak tespit edildi.

YOĞUN BAKIM DOLULUK ORANI YÜZDE 83



Virüsün bulaştığı ve yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hasta sayısı 2 bin 748, solunum cihazına bağlı hasta sayısı ise bin 555 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakım servislerinin doluluk oranı ise yüzde 83 olarak açıklandı.

Ülke genelinde 80 yaş ve üzeri ile bakıcı ve sağlık personeline yönelik 27 Aralık'ta başlatılan aşı kampanyasında 8 milyon 716 bin 654 kişi aşılanırken, 2 milyon 738 bin 103 kişiye ise aşının ikinci dozu yapıldı.