Almanya’da son 24 saatte 336 can kaybı

Robert Koch Enstitüsü, Almanya’da corona virüsü salgınına ilişkin son verileri paylaştı. Almanya'da son 24 saatte 12 bin 690 yeni vaka tespit edilmesi ile ülke genelindeki toplam vaka sayısı 1 milyon 755 bin 351'e ulaştı.

Corona virüsü nedeniyle son 24 saat içinde 336 kişinin daha hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı sayısı da 33 bin 960'a ulaştı. Açıklamada salgının başlangıcından bu yana 1 milyon 368 bin 100 kişinin iyileştiği kaydedildi. Almanya'da aktif corona virüsü taşıyan kişi sayısının 353 bin 561 olduğu belirtildi.

165 BİN KİŞİ AŞILANDI

Robert Koch Enstitüsü, 80 yaş ve üzeri ve bakıcı ve sağlık personeline yönelik ülke genelinde başlayan aşı kampanyasında 71 bin 590 huzurevi sakininin aşılandığını belirterek, 27 Aralık'tan bu yana toplamda 165 bin 575 kişiye aşı yapıldığını aktardı.

DAHA AZ TEST YAPILIYOR



Noel'den bu yana ülkede genelindeki günlük vaka sayısında ilk kez düşüş görüldüğünü kaydeden Robert Koch Enstitüsü, yılbaşı tatili nedeniyle daha az kişinin test edildiğini ve raporların geç iletildiğini aktardı.