Almanya’da son bir günde 120 insan öldü

Almanya’da Robert Koch Enstitüsü (RKI), ülkedeki korona virüs salgınına ilişkin son verileri paylaştı. Buna göre son 24 saatte 18 bin 773 yeni corona virüsü vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısı 3 milyon 287 bin 418'e ulaştı.

Corona virüsü nedeniyle son 24 saatte 120 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı sayısı ise 81 bin 564’e yükseldi. Salgının başlangıcından bu yana 2 milyon 893 bin 900 kişi virüsü yenerek iyileşirken, ülke genelinde aktif vaka sayısı ise 311 bin 954 olarak açıklandı. Virüsün bulaşma katsayısı ise 1.09 olarak tespit edildi.

Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hasta sayısı 5 bin 46 olarak açıklanırken, solunum cihazına bağlı hasta sayısı ise 2 bin 881 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakım servislerinin doluluk oranı da yüzde 84.84 olarak kaydedildi. Ülke genelinde 27 Aralık'ta başlatılan aşı kampanyasında şu ana kadar 24 milyon 821 bin 527 kişi aşının ilk dozunu alırken, 5 milyon 855 bin 864 kişiye ise aşının ikinci dozu yapıldı.