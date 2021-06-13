Almanya’da son umuda sınır dışı

Kuzey Almanya'daki Stormarn bölgesinde, 3 Kasım 2020 günü trafik kazası geçiren ve kalbi duran 61 yaşındaki Uysal İnce, BG- Hamburg Hastanesi'ne kaldırıldı ve yeniden hayata döndürüldü. Ancak beyindeki hasar nedeniyle komaya girdi.

Babasının rahatsızlığı nedeniyle Türkiye’deki oğlu İzmir'den vize alıp yanına geldi. 11 Haziran'a kadar vizesi olan Mehmet İnce (36), yoğun bakımda olan ve hiç bir reaksiyon vermeyen babasına umut oldu.

MEHMET’E REAKSİYON VERİYOR

Mehmet konuştukça babası gözlerini kırpıyor, ayaklarını oynatıyar. Bu durum, doktorları da şaşırttı ve „Aile bireylerinin bu şekilde yanında olması ve ona destek vermesi, iyileşme şansını ortaya çıkardı. Bu terapi ona iyi geliyor“ diyerek rapor verdi.

Ama 3 aylık Alman vizesinin süresi biten, Türkiye'de firma sahibi olduğu halde babasının yanından ayrılamaan Mehmet İnce, şimdi sınır dışı edilmek isteniyor. Babası Uysal İnce ile hayat arasındaki tek bağı koparmak isteyen Pinneberg Yabancılar Dairesi, “11 Haziran'a kadar Almanya'ya kendi isteğinizle terk edin. Yoksa masrafları size ait olmak üzere sınır dışı edileceksiniz ve bir dahaki vize işleminde bu kayda girecek” yazısı gönderdi.

ALMAN BASINI KONUYU İŞLİYOR

İnsanlık dramı, Alman basınına yansıdı. Alman Focus dergisi, “baba komada, oğlu sınır dışı edilmek isteniyor” diye olayı duyurdu. Hamburg ve çevresindeki gazeteler de olaya geniş yer veriyor.

Daha önce üç kez Almanya'ya gelip dönen Mehmet İnce'nin, Almanya'da kalma isteği yok. Ama babasının yanına, Türkiye'deki ailesinden başkası gelene kadar da gitmek istemiyor.

Baba Uysal İnce'nin yattığı hastanenin Nöroloji uzmanı Sven Knepel'in, “İnce, BG Klinik Hamburg ve sonrasında da başka yerlerde tedavi edilmeli. Aile veya yakın akraba ziyaretleri iyileşmeyi hızlandırabilir, nörolojik açıdan tavsiye edilir” raporu verdi. Knepel, babanın, oğlu konuştuğunda reaksiyonları gözlemlediğini de ekledi.

İSTİSNAİ İZİN VERİLEBİLİR

Ancak Yabancılar Dairesi, dün akşama kadar direnişini sürdürdü. Son olarak basına bir açıklama yapan Pinneberg Yabancılar Dairesi, “Son gelişmeler ışığında istisnai bir süre oturum verebiliriz. Bunun için bize gerekli olan evrakları halen getirmediler. Bunlar geldiğinde durumu yeniden değerlendireceğiz“ dedi.

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