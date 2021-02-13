Almanya’da şüpheli yangın: Aynı aileden 5 kişi can verdi

Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletine bağlı Radevormwald’da bir evde akşam saatlerinde yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine itfaiye ekipleri olay yerine ulaşarak söndürme çalışmalarına başladı. Çalışmalar sırasında evde 5 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 1 kişinin kurtulmayı başardığı öğrenildi.

CİNAYET SORUŞTURMASI YAPILIYOR



Yangında ilk belirlemelere göre, hayatını kaybedenlerin anne-baba, 2 çocuk ve büyükanne olduğu aktarıldı. Savcılığın soruşturma başlattığı aktarılırken, yangın tamamen söndürüldükten sonra yangın müfettişleri ve Köln cinayet masasının görevlendirildiği, olay yerinde bu yönde inceleme yapıldığı ifade edildi.

Devam eden soruşturma nedeniyle olayın arka planına ilişkin herhangi bir bilgi verilmezken, olay yerinde geniş bir alan kordon altına alındı.