Almanya’da test kralı Türk’e operasyon

Almanya’da 100'den fazla test merkezi ile ‘mobil test’ sistemi kuran Oğuzhan C. ile oğlu Sertaç'ın Bochum'daki merkezi MediCan'a baskın yapıldı.

Savcılığın araştırması sonucunda polis, ‘test kralı’ olarak bilinen Oğuzhan C. olduğu sanılan bir kişiyi gözaltına aldı. Savcılık daha sonra aranan bir kişinin daha teslim olduğunu açıkladı. Almanya'da hızlı test yaptıranların corona kısıtlamalarından muaf olacağının açıklanmasının ardından, birçok yerde test merkezleri açılmıştı. Birçok Türk de, iş yerlerini test merkezlerine çevirmiş ya da çeşitli meydanlarda test merkezleri açmıştı.

FATURALAR TESTTEN DAHA FAZLA

Büyük bir emlak şirketi olan ve Essen kentinde büyük binalar alan Oğuzcan C. ile ilgili soruşturmayı doğrulayan savcılık, 100 hızlı test merkezinde gerçekte yapılan testlerden daha fazla fatura kesildiğinin belirlendiğinni açıkladı.

Alman basınına konuşan Cumhuriyet Savcısı Timo Dörffer, “Bochum savcılığının, burada test merkezleri olan iki kişi hakkında, testlerin faturalandırılmasında dolandırıcılıktan soruşturma başlattığını doğrulayabilirim. Bugün bu konuyla ilgili bir kişi tutuklandı, bir kişi de daha sonra polise teslim oldu” açıklamasını yaptı.

BASKINDAN SONRA ULAŞILAMIYOR

Tutuklanan kişinin baba Oğuzhan C. mi, yoksa oğlu Sertaç mı olduğu açıklanmadı. Daha önce hakkındaki iddiaları reddeden ve her şeyin usulüne uygun yapıldığını öne süren Oğuzhan C.’ye, polisin baskınından sonra ulaşılamadığı belirtildi.

Almanya'da basit bir şekilde hızlı test merkezleri açılması ve herkesin bir saatlik eğitimle test yapabilmesinin ardından, yüklü miktarda yolsuzluklar yapıldığı belirlenmişti. Test merkezlerinin nasıl denetleneceği tam bilinmezken, savcılıklar soruşturma başlatmıştı.