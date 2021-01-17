Almanya’da Türk gazeteci corona kurbanı

Almanya’da 40 yıla yakın muhabirlik yapan, önce Bremerhaven, ardından Duisburg bölgesinden gazetelere haberler gönderen İbrahim Ergül (58), aralık ayında yakalandığı corona virüsünü atlatamadı.

Ergül, 25 Aralık günü corona testi pozitif çıktıktan sonra kendini iyi hissetmeyince hastaneye kaldırıldı. Ancak 30 Aralık günü durumu ağırlaştı ve oradan alınıp Essen Üniversite Kliniği'ne götürüldü.

Hastanede yoğun bakıma, suni solunuma alınan, evli ve üç çocuk babası olan İbrahim Ergül, 16 Ocak günü hayatını kaybetti. Balıkesirli olan Ergül'ün cenazesi, Almanya'daki işlemlerinin ardından memleketine gönderilecek ve orada defnedilecek.